Cette année-là... 1893 en musique !

Portrait d'une année en musique, avec une sélection d'œuvres que parfois tout oppose esthétiquement, et pourtant parfaitement contemporaines : de la "Symphonie de Nouveau Monde" de Dvorak à "Falstaff" de Verdi, en passant par les "Vexations" d'Erik Satie et la Suite "Karelia" de Sibelius...

Et à 16h, dans notre séquence "Disques de légende" on écoute un choix emprunté de La Discothèque idéale de France Musique, et signé Philippe Venturini !

Disques de légende : Jean-Guihen Queyras joue les Suites pour violoncelle seul de Bach