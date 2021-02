Bon anniversaire Leontyne Price !

On fête les 94 ans de la soprano américaine Leontyne Price dans Relax! ce mercredi. Nous l'écouterons chanter les deux grands rôles de sa vie : Aïda et Tosca. On écoute aussi les derniers disques de Max Emanuel Cencic et d'Astrig Siranossian, sans oublier notre disque de légende à 16 heures...

La soprano américaine Leontyne Price (c. 1955), © Getty / REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho