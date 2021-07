Au programme de Relax! : Opéra Magazine, Théotime Langlois de Swarte, Olivier Messiaen...

Au programme, l'album "Générations" du violoniste Théotime Langlois de Swarte et du claveciniste William Christie, le sommaire du mensuel Opéra Magazine avec en couverture la soprano Asmik Grigorian, une nouvelle biographie d'Olivier Messiaen par Gaëtan Puaud parue chez Bleu Nuit...

On écoute également le célèbre Vol du Bourdon de Nikolai Rmiski-Korsakov, ainsi que les pianistes Martha Argerich et Nelson Freire dans la deuxième Suite pour deux pianos de Rachmaninov... Sans oublier notre disque de légende à 16h, le Ballet royal de la Nuit par Sébastien Daucé et l'ensemble Correspondances !

Disques de légende : Le Ballet royal de la Nuit de Sébastien Daucé