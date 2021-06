Au programme de Relax! : Olga Pashchenko, Vanessa Wagner & Glenn Gould

Au sommaire de notre émission, des nouveautés discographiques et des rééditions : l'album "This is America!" de Vanessa Wagner et Wilhelm Latchoumia, des concertos pour pianoforte de Mozart par Olga Pashchenko, l'intégrale des enregistrements Warner du Quartetto Italiano...

La pianiste et pianofortiste russe Olga Pashchenko, © Barbara Frommann / Alpha