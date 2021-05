Au programme de Relax! : Mitsuko Uchida, Leonard Bernstein, Renée Fleming et une lettre

On commence avec un concerto de Mozart joué par la pianiste Mitsuko Uchida, on poursuit avec des mélodies de Fauré, un Milhaud brésilien par Bernstein, un "Tombeau de Couperin" de Ravel par Bertrand Chamayou... Et on referme l'émission avec "Eugène Onéguine" de Tchaïkovsky chanté par Renée Fleming !

La soprano américaine Renée Fleming au Radio City Music Hall de New York en 2018, © Getty / Walter McBride / WireImage