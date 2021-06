Au programme de Relax! : La collection Alpha, Debora Waldman et une Symphonie oubliée...

On écoute les nouvelles sorties de la Collection Alpha, une série d'albums enregistrés au cours des 20 dernières années et réédités par Outhere à des prix très abordables : Zelenka par Vaclav Luks, Bach par Amandine Beyer, Scarlatti par Olivier Cavé ou encore Marin Marais par Sophie Watillon...

On parle également du livre La Symphonie oubliée de la cheffe d'orchestre Debora Waldman (Editions Robert Laffont) qui revient sur l'œuvre et le parcours de la compositrice Charlotte Sohy. Debora Waldman dirigera également l'Orchestre national de France dans un programme entièrement féminin ce jeudi 1er juillet à l'Auditorium de la Maison de Radio France, et notamment la Symphonie "Grande Guerre" de Charlotte Sohy...

Disques de légende : Chostakovitch selon Kirill Kondrachine