Un peu de légèreté ! Jacques Offenbach, André Messager, Adolphe Adam...

On commence avec une programmation de musique légère réalisée par Florent, un fidèle auditeur ! En disque du jour, la très belle orchestration des Variations Goldberg de Bach par Trevor Pinnock, et à 16h on écoute le premier volume de l'intégrale Mozart de Kristian Bezuidenhout, déjà légendaire...

Jan van Kessel, Insectes et fruits, © Getty / Sepia Times / Universal Images Group