Aldo Ciccolini : Musique et vérité

Aldo Ciccolini / Jean-Jacques Lafaye, Musique et vérité, Entretiens, Éditions du Félin, 1998

"A mes yeux, l'inspiration musicale est une invention de poète. J'ai plutôt l'idée qu'au moment du big-bang tout a été créé, et qu'il y a des êtres à qui il a été donné de déchirer le voile. Sur ce chemin, je dirais que Beethoven n'a pas inventé la Neuvième, il l'a saisie et mise sur le papier. Ainsi il n'y a plus de création, ou plutôt le créateur est un médium entre l'exprimable et l'exprimé - que que nous appelons inspiration serait tout simplement révélation."

Aldo Ciccolini dans Musique et vérité, p. 66