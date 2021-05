A la Une du numéro 700 de Diapason : Martha Argerich, James Levine, les Etats-Unis et la crise

La pianiste Martha Argerich fait la couverture du dernier Diapason ! Egalement au sommaire, une histoire du mensuel né en 1956 et qui fête son 700ème numéro, un portrait de James Levine, et un article sur la situation des musiciens et des institutions américaines face à la crise du Covid-19.

Couverture du Magazine Diapason de mai 2021, © Diapason