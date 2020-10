A la Une du Magazine Diapason d'octobre

Joseph Haydn compositeur

Quatuor à cordes n°29 en Sol Maj op 33 n°5 HOB III : 41 : (How do you do) : 4. Finale : Allegretto.

Quatuor Hanson, Anton Hanson : Violon, Jules Dussap : Violon, Gabrielle Lafait : Alto (instrument), Simon Dechambre : Violoncelle