A la Une du Magazine Classica : Khatia Buniatishvili, Tedi Papavrami & Serge Baudo

Au sommaire du nouveau numéro de Classica, un entretien avec le chef Serge Baudo, la rubrique "L'Univers d'un musicien" consacrée à Tedi Papavrami, et en couverture "un phénomène du piano" : Khatia Buniatishvili. A 16h, notre légende du jour est le premier disque de l'ensemble Café Zimmermann.

Egalement au menu du Classica de février, un article retraçant l'histoire de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, où l'on apprend qu'il s'agit de l'une des plus vieilles phalanges du monde ! Et enfin, on écoute le pianiste Evgeny Kissin dans la sixième Sonate pour piano de Prokofiev ; il est le grand vainqueur de l'écoute en aveugle ce mois-ci.

Disques de légende : L'ensmble Café Zimmermann joue des concertos de Charles Avison