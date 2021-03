A la Une du magazine Classica : Jonas Kaufmann & Ludovic Tézier

On parcourt le dernier numéro de Classica : la "rencontre choc" de Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier, le dossier sur les musiciens français à l'âge d'or du vinyle - à 16h on écoute le trompettiste Maurice André en disque de légende, sans oublier quelques Chocs du mois de mars...

Le ténor allemand Jonas Kaufmann et le baryton français Ludovic Tézier sont en couverture du dernier numéro du magazine Classica, © Classica / Mars 2021