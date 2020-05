A la Une du magazine Classica, Hermann Scherchen dirige Jean-Sébastien Bach

On épluche les pages du mensuel Classica : les interviews de Philippe Herreweghe et Benjamin Lazar, le dossier consacré à Enrique Granados, les chocs du mois, notamment le dernier disque Tchaïkovsky du Quatuor Danel. Et notre disque de légende est la version l'Art de la Fugue par Hermann Scherchen.

Le chef d'orchestre allemand Hermann Scherchen en compagnie du compositeur Hans Feiertag (c. 1935), © Getty / Erich Auerbach