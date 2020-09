A la Une du Magazine Classica de septembre

On parcourt le mensuel Classica de septembre : Alexandre Kantorow en couverture, un dossier sur le chantre et ethnomusicologue arménien Komitas, et une interview du nouveau chef de l'Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä. A 16h, notre légende du jour est La Walkyrie d'Herbert von Karajan, en 1966...

Le pianiste Alexandre Kantorow, © Stéphane Delavoye