A la Une du magazine Classica d'octobre

Le nouveau numéro de Classica fait sa Une sur la Scala de Milan, avec une chronologie de l'institution en 15 grandes dates, et une interview de son nouveau directeur Dominique Meyer. Et notre légende du jour est la version des Symphonies n° 4 et 5 de Beethoven enregistrée par Harnoncourt en 2015.

Victor de Sabata dirige à la Scala de Milan (c. 1949), © Getty / Keystone / Hulton Archive