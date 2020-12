À la Une de Classica : le destin de Camille Saint-Saëns

Le nouveau numéro de Classica tire le portrait du compositeur Camille Saint-Saëns : un musicien engagé doté d'une personnalité complexe. Notre légende du jour : une Madame Butterfly enchanteresse, incarnée par Mirella Freni et dirigée par Karajan en 1974.

Si l'on retient volontiers du compositeur du "Carnaval des animaux" le caractère poétique et espiègle de son oeuvre, Camille Saint-Saëns fût un homme complexe. Le numéro spécial de Classica dévoile différentes facettes du musicien, du philosophe au musicien engagé, qui disparût il y a presque un siècle.

Né à Paris en 1835, Camille Saint-Saëns est d'abord un enfant prodige, doté d'une santé fragile. À 10 ans, il donne son premier concert à la Salle Pleyel, interprétant un Concerto de Mozart pour lequel il compose sa propre cadence. Le public est conquis par cet enfant qui joue de mémoire. Par la suite, Saint-Saëns apprend l'orgue, la composition, les lettres, les mathématiques, et s'intéresse à l'astronomie comme à l'archéologie gréco-latine... Au cœur du Paris musical des années 1860, il fréquente Gounod, Rossini, et Berlioz. A 30 ans, le compositeur est déjà célèbre, fêté pour ses œuvres de jeunesse, ses symphonies et ses premiers concertos pour piano et violon.

Au fond, ce n'est ni Bach ni Beethoven ni Wagner que j'aime, c'est l'art."

Saint-Saëns n'est pas un héritier de l'école romantique. Avec son jeu brillant et délié, le pianiste minimise le rôle de l'expression des affects en musique. "L'art a le droit de descendre dans les abîmes, de s'insinuer dans les replis secrets des âmes ténébreuses ou désolées. Ce droit n'est pas un devoir." Il remet à l'honneur Bach, Haendel et Rameau. Son art s'inscrit dans une idéologie classique, guidée par un sens de la mesure et de la clarté. Une conception formelle qui s'entend également comme une idéologie politique. Au tournant du XIXème siècle, ses écrits se trouvent marqués par un nationalisme qui se fait plus virulent. Si Saint-Saëns s’inscrit en opposition avec le wagnérisme et l’évolution vers la musique moderne, il incarne une période charnière de la musique française.

CLASSICA n° 228 (Décembre 2020 - Janvier 2021) : Camille Saint-Saëns - Un destin incroyable. A retrouver ici.

Disques de légende : Madame Butterfly de Puccini sous la baguette d'Herbert von Karajan

