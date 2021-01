A la Une d'Opéra Magazine : Philippe Talbot, Rosanna Carteri, Suzanne Danco

Au sommaire du nouveau numéro d'Opéra Magazine, un grand entretien avec le ténor Philippe Talbot, un hommage à la soprano Rosanna Carteri, un portrait du personnage de Susanna dans "Les Noces de Figaro" de Mozart, que nous écouterons chanté par Irmgard Seefried et Mirella Freni...

Le magazine évoque aussi la soprano Suzanne Danco, à l'occasion de l'édition de tous ses récitals par le label Decca, dans un coffret de 8 disques. On écoute enfin un air de Carmen de Bizet chanté par La Callas,pour illustrer un article de Richard Martet sur la plateforme de vidéo à la demande "L'Opéra chez soi" de l'Opéra de Paris, et sur laquelle on peut notamment visionner un documentaire de Sergei Lonznitsa, Une nuit à l'opéra, qui revient sur les grands galas filmés donnés au Palais Garnier à la fin des années 1950.