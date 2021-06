A la Une d'Opéra Magazine : Marie-Nicole Lemieux, Pauline Viardot & Vincent Dumestre

Au sommaire d'Opéra Magazine, un grand entretien avec la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux qu'on retrouve le mois prochain dans "Samson et Dalila" aux Chorégies d'Orange avec Roberto Alagna, un joli portrait de Pauline Viardot, et une belle nouveauté du disque par Vincent Dumestre...

Paru le 21 mai dernier sur le label Château de Versailles Spectacles, l'enregistrement de la tragédie lyrique de LullyCadmus et Hermione par Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique a été élu "Diamant du mois" par Opéra Magazine. On aime la très belle distribution vocale, en particulier la mezzo-soprano Adèle Charvet dans le rôle d'Hermione. A 16h, notre disque de légende est la version du Trio n° 2 de Schubert par les trois "Mousquetaires" Augustin Dumay, Frédéric Lodéon et Jean-Philippe Collard. Et on donne pour finir le résultat et les noms des gagnants de notre jeu-concours "Pour ou contre Carmen" !

à réécouter AUDIO 1h 57mn émission En pistes ! Cadmus et Hermione, la première tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully

Disques de légende : Les Trois Mousquetaires jouent le deuxième Trio de Schubert