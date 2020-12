A la Une d'Opéra Magazine : Lawrence Brownlee, Boris Vian, et un Voyage dans la lune

Au sommaire du nouveau numéro d'Opéra Magazine, un portrait du ténor américain Lawrence Brownlee, une évocation du baryton-basse George London, Boris Vian à l'opéra, Le Voyage dans la Lune d'Offenbach en tournée... Et à 16h, on écoute les Ballades de Chopin immortalisées par Krystian Zimerman !

Le ténor américain Lawrence Brownlee accorde un long entretien à Opéra Magazine ce mois-ci, à l'occasion de la sortie de son album Amici e Rivali, "l'un des événements discographiques de cette fin d'année" selon le mensuel. Dans ce disque, paru le 13 novembre chez Erato, Lawrence Brownlee et son compatriote Michael Spyres interprètent des duos virtuoses issus d'opéras de Gioacchino Rossini...

à réécouter AUDIO 30 min émission Le Disque classique du jour Rossini : Amici et Rivali - Michael Spyres, Lawrence Brownlee

Le Centre Français de Promotion Lyrique (CFPL) et le Palazetto Bru Zane proposent une nouvelle production du Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach, un "opéra féérie" créé à Paris en 1875 d'après le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne. La création aura lieu le 20décembre 2020 à l’Opéra national de Montpellier Occitanie, avant une tournée dans une dizaine de maisons d'opéra : Compiègne, Nancy, Toulon et Tours, en 2020-2021 ; Clermont-Ferrand, Limoges, Marseille, Nice et Vichy, en 2021-2022 ; Avignon, Massy, Metz, Neuchâtel, Reims et Rouen, en 2022-2023.

à réécouter événement Centre Français de Promotion Lyrique : Le voyage dans la Lune de Jacques Offenbach

Disques de légende : Krystian Zimerman joue les Ballades de Chopin