A la Une d'Opéra Magazine : Anja Silja

Anja Silja fait la couverture du nouveau numéro d'Opéra Magazine ! Portrait de la légendaire soprano allemande, qui vient de souffler ses 80 bougies, et qui a mené pendant plus de 60 ans une très belle carrière sur les scènes internationales, notamment dans le répertoire wagnérien.

Et à 16h, pour clôturer notre semaine de disques de légende américains, on écoute la Suite d'orchestre du ballet Appalachian Spring d'Aaron Copland, enregistrée en 1970 par le London Symphony Orchestra, sous la direction du compositeur himself.