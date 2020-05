A la Une d'Opéra Magazine, Arthur Rubinstein joue les Nocturnes de Chopin

Suite de notre série consacrée aux grands mensuels musicaux : on parcourt les pages du dernier numéro d'Opéra Magazine, qui fait sa couverture avec l'une des plus grandes basses du monde, René Pape. On écoute aussi la soprano Eileen Farrell, et le très beau disque Beethoven de Matthias Goerne.

Le chanteur d'opéra allemand René Pape, © Jiyang Chen