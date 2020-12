Portrait de Kathleen Ferrier

Kathleen Ferrier, contralto exceptionnelle, à la carrière singulière et à la sensibilité imparable, fut aussi une femme débordante de vie, d’humour et d’une modernité absolue.

Née en 1912, Kathleen Ferrier découvre sa voix alors qu’elle est âgée de 31 ans. Pianiste accomplie mais ayant quitté l’école à l'âge de 14 ans pour travailler comme opératrice téléphonique, elle devient entre 1946 et 1953 l’une des plus grandes contraltos du XXème siècle et connaît l'admiration inconditionnelle de Karajan, Barbirolli ou de Walter. Malheureusement, la jeune diva développe bien vite une tumeur redoutable ; la mort mettra un terme prématuré à sa carrière unique.

En huit ans de carrière internationale, voix et charisme détonnants ont offert à Kathleen Ferrier une ascension musicale fulgurante, rapide et brillante comme une météorite. Sous l'égide de Bruno Walter, la contralto trouve un répertoire taillé sur mesure : Brahms et Schumann, Bach et Haendel, et surtout Mahler…

