Musiques autour de Maurice Béjart

Mise en lumière sur l’un des plus grands chorégraphes du 20ème siècle : Maurice Béjart. Ce personnage célèbre, qui a croisé de nombreux musiciens, a chorégraphié de nombreux ballets dont nous évoquerons les musiques au cours de l’émission.

Un chorégraphe mythique

Le chorégraphe Maurice Béjart, né à Marseille le 1er janvier 1927 et mort le 22 novembre 2007 à Lausanne, est le fondateur de la compagnie du "Ballet du XXe siècle" créée en 1960 à Bruxelles, dont il a aussi été le directeur.

L’oeuvre de Maurice Béjard est très variée (plus de 150 ballets) et mêle les univers musicaux, lyriques, théâtraux et chorégraphiques.

Cette figure de la danse, mondialement connue, avait la capacité de créer des chorégraphies à la fois sur les bases de la danse académique que sur les courants néoclassiques, ce qui explique qu’il soit considéré comme l'un des principaux novateurs de la danse moderne.

Maurice Béjard a participé à la promotion de la danse moderne en France et en Belgique dans les années 1970, en formant notamment des générations de chorégraphes qu'il a formées à l'École Mudra. Il a aussi été membre de l'Académie des Beaux-Arts français de 1994 jusqu'à sa mort.

Parmi ses oeuvres...

1959 : Le Sacre du printemps (Bruxelles)

1960 : Boléro (Bruxelles)

1962 : La Belle et la Bête (Bruxelles)

1964 : La Damnation de Faust (Paris)

1967 : Messe pour le temps présent (Avignon)

...

