Hommages au compositeur grec Mikis Theodorakis et au violoniste russe Igor Oistrakh

Triste journée pour la musique avec la disparition du célèbre compositeur grec Mikis Theodorakis, auteur de la bande originale du film "Zorba le grec", et celle du grand violoniste et pédagogue Igor Oistrakh à l’âge de 90 ans.

Disparition du compositeur grec Mikis Theodorakis

Le grand compositeur grec Mikis Theodorakis, auteur de la bande originale du film "Zorba le grec", est mort à l'âge de 96 ans.

Né le 29 juillet 1925 à Chios, en Égée, dans une famille d’origine crétoise, rien ne prédestinait Mikis Theodorakis à la musique ni à la politique. Pourtant, il est à la fois l'auteur d'une œuvre gigantesque connue internationalement, mais aussi un homme politique engagé devenu un symbole de la résistante et de la lutte contre les dictatures en Grèce.

Thierry Jousse lui consacrera son Ciné Tempo ce samedi 4 septembre à 13h.

Disparition du violoniste russe Igor Oistrakh

L'élève de son père...

Igor Oistrakh, fils de David Oïstrakh, est né à Odessa le 27 avril 1931. Il débute à 6 ans l'étude du violon avec Valeria Merenblum puis d'autres professeurs et sera surtout l'élève de son père au conservatoire de Moscou pendant neuf ans. Le père et le fils joueront ensuite ensemble jusqu'à la mort de David Oïstrakh, immense figure du violon.

... puis enseignant lui-même...

Igor Oistrakh sera lui aussi professeur. A partir de 1958, il enseigne au conservatoire de Moscou, tout d'abord comme assistant de son père puis comme professeur. Zakhar Bron, futur maître de Vadim Repin et de Maxim Vengerov, fut d'ailleurs l'un de ses nombreux élèves. Igor Oistrakh siègera aussi aux jurys des plus prestigieux concours internationaux et enseignera entre 1996 et 2010 au conservatoire royal de Bruxelles.

... mais surtout un grand musicien

Moins connu que son père David, Igor Oistrakh n'en était pas moins un grand talent. Il débute sur scène en 1947 à Moscou avec son père avant d'entamer une carrière internationale dans laquelle il jouera sur les plus grandes scènes avec des chefs prestigieux tels qu'Herbert von Karajan, Georg Solti ou encore Seiji Ozawa. Lauréat de prix et concours tel que le Concours international de violon du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Budapest en 1949, il était aussi lui-même chef d'orchestre.

