Hommage à Andréa Guiot

Nous rendons hommage aujourd'hui à Andréa Guiot, soprano à la " voix d'ange", décédée hier à Nîmes à l'âge de 93 ans. Egalement native du Gard, elle y découvre aussi l'opéra, alors très vivant à cette époque grâce aux nombreuses institutions présentes dans la région.

Andréa Guiot naît à Garons le 11 janvier 1928. Elle découvre auprès de son père l'opéra, aussi populaire dans la région que la tauromachie. Elle obtient en 1955 les premiers prix de chant et d'opéra du conservatoire de Paris et le prix Osiris. Elle intègre ensuite en 1956 la célèbre troupe de la Réunion des théâtres lyriques nationaux (RTLN), créé le 14 janvier 1939 pour assurer la gestion artistique et financière conjointe de l'Opéra de Paris et de l'Opéra Comique. Andréa Guiot connaîtra l'âge d'or de la troupe aux côtés de Régine Crespin et de Gabriel Bacquier, malgré quelques dissensions, jusqu'à sa dissolution définitive en 1973. Célèbre Mireille entre toutes, sa voix d'ange l'a aussi rendue célèbre pour son interprétation de Micaëla dans la Carmen de Bizet, qu'elle chanta 143 fois à la salle Favart. Elle met cependant fin à sa carrière en 1975 et entre au conservatoire de Paris comme enseignante en 1977.