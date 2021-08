Lully, victime collatérale

Alors que Lully a toutes les faveurs du roi Louis XIV, lors de la création d’Isis, un parfum d’échec s’installe. On vise alors le livret de Quinault, qui est rapidement mis à l’écart par Lully lui-même. Querelles d’auteur ou querelles de cour ? Cette rivalité d’égo durera deux longues années...

Depuis cinq ans, le duo Quinault-Lully crée systématiquement l’événement avec leurs différents opéras : Cadmus et Hermione, Alceste, Thésée, Atys et le dernier-né Isis. Le 5 janvier 1677, au Château Royal de Saint-Germain-en-Laye, on assiste à la première de la nouvelle tragédie lyrique de Lully : Isis. Mais le public reste de marbre… Cela ne leur a pas plu : pourtant la distribution vocale était exemplaire et l’intrigue des plus classiques.

L'histoire de "Isis" de Lully et Quinault - Quel scandale !

Pour Lully, la faute ne vient pas de lui, les moments musicaux sont selon lui très inventifs. La faute vient plutôt du librettiste : Philippe Quinault est tenu responsable de cet échec !

Quinault est donc mis à l’écart et cela va ravir ses ennemis : La Fontaine ou encore Racine. Mais cela ne s’arrête pas là, la dispute enfle et va toucher une sphère plus large, plus littéraire : Perrault défend Quinault dans sa Critique d’Alceste, Racine lui répond dans sa Préface d’Iphigénie. Et bientôt, tout cela va prendre le nom de « Querelle des Anciens et des Modernes »…

Mais le véritable scandale viendra d’ailleurs. A la cour, on s’amuse des similitudes entre les personnages qui apparaissent dans Isis qui rappellent certains personnages publics connus de tous. On croit y reconnaitre Le Roi Soleil, avec sa favorite la marquise de Montespan ainsi que l’une de ses suivantes que le roi avait courtisée... Alors était-ce vraiment intentionné de la part de Quinault ou bien le public a-t-il tout simplement vu ce qu’il voulait voir….

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully

Atys : Ouverture

Les Arts Florissants

Direction, William Christie

HARMONIA MUNDI

Jean-Baptiste Lully

Isis : "Hélas ! Quel bruit ! Qu’entends-je ?" (Acte III)

Edwin Crossley-Mercer, baryton-basse

Cyril Auvity, ténor

Fabien Hyon, ténor

Les Talens Lyriques

Direction, Christophe Rousset

APARTE

Jean-Baptiste Lully

Isis : Entracte (Acte III), Entrée des peuples des climats glacés (Acte IV); L'hiver qui nous tourmente (Acte IV)

Les Talens Lyriques

Direction, Christophe Rousset

APARTE

Jean-Baptiste Lully

Cadmus et Hermione : Belle Hermione (Acte V)

Charles Panzéra, baryton

Madeleine Panzéra-Baillot, piano

EMI

Jean-Baptiste Lully

Phaeton : Chaconne en Sol Maj

Musica Antiqua Köln

Direction Reinhard Goebel

ARCHIV PRODUKTION

Jean-Baptiste Lully

Armide : Scène finale (Acte V)

La Chapelle Royale

Collegium Vocale de Gent

Direction, Philippe Herreweghe

HARMONIA MUNDI