Haro sur Varèse

Lorsque le public découvre Déserts le 2 décembre 1954, il n’en croit pas ses oreilles et réagit violemment : c’est un capharnaüm absolu ! Une soirée aussi chaotique que celle vécue plus de 40 ans auparavant, dans ce même Théâtre des Champs-Elysées avec un certain... Sacre du Printemps.

A 71 ans, le compositeur français naturalisé américain, Edgar Varèse, fait son retour à Paris, sur l’invitation de Pierre Schaeffer. Après avoir passé sa vie dans une quête perpétuelle de l’introuvable, cherchant la sonorité du futur, Varèse s’apprête à créer une œuvre pour 15 instruments, percussions et bandes magnétiques : Déserts. Cette idée lui vient de ses nombreux voyages au Nouveau-Mexique et en Californie.

La création de Déserts est programmée le 2 décembre 1954 au Théâtre des Champs-Elysées, sous la direction d’Hermann Scherchen, dans le cadre prestigieux des « Mardi du National ». Cette série de concerts gratuits très populaire est de surcroît retransmise en direct à la radio nationale. Lors de ces soirées, on y trouve « une œuvre classique, une œuvre contemporaine et une œuvre plus ancienne ».

Ce soir là, la programmation réunit la Grande ouverture en si bémol majeur de Mozart et la Symphonie pathétique de Tchaïkovsky choisies par le chef d'orchestre, encadrant ainsi la création de ce Varèse, dont le public du théâtre parisien connait à peine le nom.

Le scandale ne se fit pas attendre ! Le public est outré et exprime violemment sa colère encore plus lorsque les appareils électroniques se font entendre… Une bagarre est même sur le point d’éclater. Le chef continue tout de même sa direction jusqu'au bout et arrive à tenir stoïquement son effectif durant les 25 minutes nécessaires.

« Naturellement, que les gens n'aiment pas, c’est absolument leur droit. Mais alors qu’ils aient la même objectivité, la même politesse que ceux qui applaudissent et attendent la fin pour manifester ce qu’ils sentent ». Varèse est consterné.

Et si le vrai scandale aurait été d'avoir programmé Déserts au mauvais endroit, au mauvais moment ?

Programmation musicale

Edgar Varèse

Amériques

Orchestre philharmonique de New York

Direction, Pierre Boulez

SONY CLASSICAL

Claude Debussy

La Mer : 2. Jeux de vagues

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Simon Rattle

EMI

Pierre Henry

Messe pour le temps présent : 2. Psyché rock

PHILIPS

Albert Roussel

Le marchand de sable qui passe : Interlude

Orchestre national Royal d'Ecosse

Direction, Stéphane Denève

NAXOS

Ferruccio Busoni

Turandot suite : In modo di marcia funebre e finale alla turca

Orchestre philharmonique de la Scala de Milan

Direction, Riccardo Muti

SONY

Edgar Varèse

Arcana

Orchestre philharmonique de New York

Direction, Pierre Boulez

SONY CLASSICAL

Richard Strauss

Salomé : Danse des sept voiles

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Herbert von Karajan

DG