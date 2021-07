Carlo Gesualdo n’est pas seulement connu pour avoir composé les plus beaux madrigaux jamais écrits, Gesualdo a également laissé une trace en assassinant froidement sa première femme et son amant dans la nuit du 16 octobre 1590 à Naples...

La famille Gesualdo était l’une des familles les plus nobles et riches du royaume de Naples. Don Carlo était un jeune homme studieux qui aimait la musique et ce qui lui permettait de s'évader des rigueurs de sa condition.

Le patriarche de la famille, Don Fabrizio, avait eu avec son épouse, deux fils et deux filles mais seuls les garçons pouvaient lui succéder. Lorsque Don Luigi, le fils ainé, mourut d'une mauvaise chute à cheval sans avoir donné d’héritier mâle, Don Fabrizio décida de marier au plus vite Don Carlo à sa cousine Dona Maria d’Avalos. Elle était un peu plus âgée que lui et était deux fois veuve. La famille Gesualdo s’est alors agrandie suite à la naissance du petit Emanuele.

Tout allait donc bien au Palazzo Sansevero.... jusqu'à cette terrible nuit du 16 octobre 1590.

L’histoire de Carlo Gesualdo, compositeur assassin

Gesualdo, madrigaliste et criminel

Ce soir-là, accompagné de trois jeunes gens, Carlo Gesualdo se dirigea vers l’antichambre de Madame. Dona Maria s’y trouva avec son amant, le duc d’Andria : don Fabrizio Carafa. Quelques minutes plus tard, le compositeur sortit de la chambre, maculé de sang. Il venait de laver son honneur d’époux et de maître…

Dans les rues de Naples, la nouvelle s’est alors répandue comme une vapeur de soufre, il n’était plus question que du double crime. On en a parlé jusqu’à Rome, au Vatican ! Une enquête a ainsi été ouverte ordonnée par le vice-roi de Naples ; mais don Carlo était sous la protection de son oncle, un cardinal et homme puissant. Nullement inquiété par son coup de folie, ce crime lui donna même une aura supplémentaire et lui permis d’assoir davantage sa réputation…

Programmation musicale

Carlo Gesualdo

Madrigaux à 5 voix Livre 4 : Moro, e mentre sospiro; Livre 3 : Ahi, disperata vita

Les Arts Florissants

Direction, Paul Agnew

HARMONIA MUNDI

Improvisation d'après Gesualdo

_Fantasia Moro, Lasso_Hespèrion XXI

Direction, Jordi Savall

ALIA VOX

Carlo Gesualdo

Madrigaux à 5 voix Livre 6 : Al mio gioir il ciel si fa sereno; Tu piangi, o Filli mia

Collegium Vocale Gent

Direction, Philippe Herreweghe

PHI

Carlo Gesualdo

Gagliarda del Principe di Venosa

Les Récréations

RICERCAR

Carlo Gesualdo

Tribularer si nescirem

Ensemble Mare Nostrum

Direction, Paolo da Col

RICERCAR

Carlo Gesualdo

Canzon Fancese del principe

Il Giardino Armonico

Direction, Giovanni Antonini

ALPHA

Carlo Gesualdo

Tenebrae Responsoria : Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia : In monte Oliveti; Plange quasi virgo

Collegium Vocale Gent

Direction, Philippe Herreweghe

PHI

