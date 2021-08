Debussy réplique

L’originalité de la partition de Pelléas et Melisande de Claude Debussy a dérouté bon nombre de spectateurs venus assister à la création de cet opéra en 1902. Et alors même que l’auteur du livret a fustigé l’ouvrage, les chanteurs et les musiciens se sont montrés eux aussi très critiques.

En créant Pelléas et Mélisande, Claude Debussy s’est inspiré de la pièce éponyme de Maurice Maeterlinck. L’année de sa création en 1902, de nombreuses polémiques éclatèrent autour de ce drame lyrique.

Pourtant tout avait bien commencé lorsque Debussy était allé voir Maeterlinck à Gand, pour lui soumettre ses premières esquisses et les coupures qu’il souhaitait faire. L’écrivain était alors ravi de cette collaboration. Mais rapidement, des tensions sont apparues entre les deux hommes, surtout lorsque Maeterlinck a voulu imposer sa compagne, Georgette Leblanc, dans la distribution. Debussy n'a pas cédé à sa demande et a refusé, lui préférant la soprano écossaise, Mary Garden, qui venait de briller dans le rôle-titre de Louise de Charpentier sur la scène de l’Opéra-Comique. L’écrivain alla même jusqu’à le menacer d'une action en justice pour faire interdire son Pelléas…

"Tout se perd et rien ne se crée dans la musique de M. Debussy" Camille Bellaigue, dans La Revue des Deux Mondes

Placé sous la direction, d’André Messager, il aura fallu 21 répétitions pour que les chanteurs et les musiciens intègrent la partition de Debussy. Puis, vint le fameux soir de la répétition générale, restée mémorable... Si le premier acte se déroule dans un calme relatif où les spectateurs présents découvrent avec intérêt l’atmosphère onirique de l’œuvre, au début du 2ème acte, lorsque Mélisande s’exclame devant Golaud "Je ne suis pas heureuse, ici", un spectateur crie "Tu parles !". D’autres ont alors renchéri : "Nous non plus !", déclenchant ainsi une tempête dans toute la salle. Le critique Arthur Pougin dans Le Ménestrel va jusqu'à écrire : "Le rythme, le chant, la tonalité, voilà trois choses inconnues à M. Debussy et volontairement dédaignées par lui".

Puis c’est à la censure de frapper : choqué par l’enfant qui espionne de possibles ébats amoureux entre Pelléas et Mélisande, on oblige Debussy à couper la scène 4 de l'acte III au lendemain de la répétition générale, faisant fi du langage harmonique nouveau crée par le compositeur.

Pourtant, le surlendemain le 30 avril 1902, soir de la première, l’atmosphère était déjà bien différente dans la salle. Le succès de cette partition ne se fera pas attendre et l'oeuvre de Maurice Maeterlinck profitera par la suite de la réussite de l'opéra. En 1920, deux ans après la mort de Debussy, l'écrivain en reconnaîtra enfin la justesse artistique.

Programmation musicale

Claude Debussy

L'Enfant Prodigue : Cortège et air de danse

Orchestre philharmonique de Radio France

Direction, Mikko Franck

ERATO

Claude Debussy

Danse bohémienne

Jean-Efflam Bavouzet, piano

CHANDOS

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : Mes longs cheveux descendent (Acte III)

Rachel Yakar, soprano

Eric Tappy, ténor

Philippe Huttenlocher, baryton

Orchestre national de l'Opéra de Monte-Carlo

Direction, Armin Jordan

ERATO

Claude Debussy

Nocturnes : 3. Sirènes; 1. Nuages

Choeur et Orchestre de Cleveland

Direction, Pierre Boulez

DG

Claude Debussy

Images pour orchestre : 2. Ibéria : Par les rues et par les chemins

Orchestre de la Suisse Romande

Direction, Armin Jordan

ERATO

Claude Debussy

Trio avec piano en Sol Maj : 2. Scherzo, intermezzo, Moderato con allegro

Trio Atanassov

PARATY

En partenariat avec Classica