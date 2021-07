Chostakovitch au pilori

Le 26 janvier 1936, Staline quitte sa loge du Théâtre du Bolchoï, furieux de ce qu’il vient de voir : Lady Macbeth de Mzensk, le nouvel opéra de Dmitri Chostakovitch. Le compositeur s’attire ainsi les foudres du chef de l’état et devient en un soir l’ennemi de tout un peuple à seulement 29 ans…

Ce soir de janvier 1936, Staline quitta le Théâtre du Bolchoï avant même la fin de la représentation. Dmitri Chostakovitch a osé faire entendre et montrer une véritable scène de viol dans son opéra Lady Macbeth de Mzensk. Staline était fou de rage ! Ainsi, on pouvait lire dès le lendemain dans La Pravda, le journal officiel du Parti : "Le chaos remplace la musique". Le couperet tomba : son opéra est aussitôt retiré de l’affiche.

L’histoire de "Lady Macbeth du district de Mzensk" de Dmitri Chostakovitch - Quel scandale !

Pourtant cela arrive deux ans après la création de l'oeuvre, qui avait connu un réel succès. La première du 22 janvier 1934 au Théâtre Maly de Leningrad fût un véritable triomphe public et critique. Dès sa création, en l’espace de quelques mois, Lady Macbeth de Mzensk a été donné 80 fois à Leningrad et presque 100 fois à Moscou. Sa réputation a même dépassé les frontières puisque l'opéra a été programmé à Stockholm, Cleveland, Philadelphie, et même à New York au Metropolitan Opera.

Mais deux ans plus tard, le régime soviétique en a décidé autrement… En deux ans le climat politique s'est durci et Chostakovitch en subira les conséquences...

Un opéra "grossier, primitif et vulgaire"

Chostakovitch n’en était pas à son coup d’essai. Son premier opéra, "Le Nez", avait vu le jour en 1930. Quelques mois plus tard, le compositeur s’était attelé à un nouveau projet, basé sur une nouvelle de Nikolaï Leskov, en cherchant ainsi à peindre les mœurs et la vie russe, à travers la vie d’une certaine Lady Macbeth du district de Mzensk. Chostakovitch l'adapta en livret d’opéra, avec l’aide d’Alexandre Preis, son fidèle collaborateur.

Deux ans lui ont suffi pour composer sa Lady Macbeth qui fut créée en janvier 1934. Le public a ainsi pu découvrir sur la scène du Théâtre Maly, un opéra cru, violent et réaliste, avec une héroïne et des personnages évoluant dans un univers rural auquel les spectateurs peuvent s’identifier facilement. La détresse psychologique et sexuelle de Katerina Ismaïlova, l’impuissance de son époux, la tyrannie de son beau-père et sa relation passionnée avec son amant Sergeï, toutes ces douleurs sont portées par une musique paroxystique à la limite de l’insoutenable. Pourtant selon Chostakovitch, son héroïne est "un rayon de lumière au milieu d’un monde de ténèbres". Et ça, le Parti ne le lui pardonnera pas… Sa carrière lyrique est définitivement brisée ! Pétrifié, poursuivi par la censure, Chostakovitch vivra constamment dans la terreur d'être déporté au goulag, disséminant son angoisse dans ses partitions. Contrairement à tant d’autres, Chostakovitch ne sera jamais arrêté ni déporté. Un vrai miracle !

Programmation musicale

Dmitri Chostakovitch

Suite de jazz n°1 : III. Foxtrot

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction, Riccardo Chailly

DECCA

Dmitri Chostakovitch

Lady Macbeth de Mtsensk : Air de Katerina (Acte I)

Galina Vichnevskaya, soprano

Orchestre philharmonique de Londres

Direction, Mstislav Rostropovitch

WARNER CLASSICS

Dmitri Chostakovitch

Symphonie nº8 en Ut min op 65 : 3. Allegro non troppo; 4. Largo

Orchestre national d'Ecosse

Direction, Neeme Järvi

CHANDOS

Dmitri Chostakovitch

Lady Macbeth de Mtsensk : Ay ay ay (Acte I)

Galina Vichnevskaya, soprano

Ambrosian Opera Chorus

Orchestre philharmonique de Londres

Direction, Mstislav Rostropovitch

WARNER CLASSICS

Dmitri Chostakovitch

Concerto n°2 en Fa Maj op. 102 : 2. Andante

Alexander Melnikov, piano

Orchestre de chambre Mahler

Direction, Teodor Currentzis

HARMONIA MUNDI

Dmitri Chostakovitch

Lady Macbeth de Mtsensk : U menya (Acte III); Interlude

Robert Tear, ténor

Orchestre philharmonique de Londres

Direction, Mstislav Rostropovitch

WARNER CLASSICS

