Carmen tue Bizet

Le soir du 3 mars 1875, les spectateurs habituels de l’Opéra-Comique ont été stupéfaits en assistant à la première de Carmen. Georges Bizet a osé écrire une œuvre où l’on suit une femme qui paie ses dettes en donnant son corps et pousse un de ses amants, Don José, à devenir un assassin...

A l'automne 1874, Georges Bizet a décidé, contre tous, que son nouvel opéra s'appuierait sur le roman de Prosper Mérimée, "Carmen". Le personnage de l'héroïne, Carmen, libre et sulfureux, effraie notamment le directeur de l'Opéra Comique.

L'histoire de "Carmen" de Bizet, quel scandale !

Henri Meilhac et Ludovic Halévy ont bien tenté d’atténuer la violence de la nouvelle de Mérimée afin de la rendre aimable auprès du public de l’Opéra-Comique. En effet, ils ont resserré l’histoire autour de la passion de Don José et de la liaison de Carmen avec le toréador Escamillo. Ils ont ajouté du sentimentalisme, gommée l’indécence et les provocations de la créature endiablée sous les conseils du directeur de l’Opéra-Comique. Mais cela n’a pas suffi à donner une chance à la Carmen de Georges Bizet….

Bizet victime de sa Carmen ?

Lorsque est arrivé le moment de la création, après 6 mois de répétitions, les instrumentistes et choristes ont été désorientés par la partition. Un parfum de scandale planait alors au-dessus du théâtre parisien. Pourtant le soir de la première, le premier acte a été chaleureusement accueilli par le public. Malheureusement les trois autres ont rapidement inspiré un certain effroi aux spectateurs et lorsqu'ils ont découverts avec stupeur que Carmen meurt sur scène, les critiques se sont déchaînés ! Le public réclama même son retrait de l’affiche !

Bizet mourra 3 mois plus tard, sans avoir le temps de voir le triomphe suscité par sa Carmen dans le monde entier.

Programmation musicale

Georges Bizet

Carmen : L'amour est un oiseau rebelle; L'amour est enfant de bohème (Acte I)

Angela Gheorghiu, soprano

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Direction, Michel Plasson

EMI

Georges Bizet

Carmen : Au secours (Acte I)

Robert Lloyd, basse

The Ambrosian Singers

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Claudio Abbado

DG

Georges Bizet

Carmen : Près des remparts de Séville (Acte I)

Victoria de Los Angeles, soprano

Nicolaï Gedda, ténor

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Direction, Sir Thomas Beecham

WARNER

Rodion Chedrine

Carmen suite : Intermezzo n°2

Orchestre du Théâtre Bolchoï

Direction, Guennadi Rojdestvenski

MELODIYA RUSSIE

Georges Bizet

Carmen : Je dis que rien ne m'épouvante (Acte III)

Ileana Cotrubas, soprano

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Claudio Abbado

DG

Georges Bizet

Carmen : A deux cuartos (Acte IV)

Les Eléments

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Direction, Michel Plasson

EMI

Georges Bizet

Carmen : Tu ne m'aimes donc plus (Acte IV)

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, ténor

Les Eléments

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Direction, Michel Plasson

EMI

En partenariat avec Classica