Beethoven, une Héroïque qui détonne

Le 7 avril 1805, les spectateurs du Theater an der Wien sont atterrés et déboussolés lorsqu’ils entendent pour la première fois la 3e Symphonie de Beethoven. En plus de l’accueil glacial réservé à son œuvre, la controverse autour de la dédicace à Bonaparte incommode le compositeur...

Ludwig van Beethoven n'a pas réussi à faire apprécier sa Symphonie Héroïque au public présent le soir de la Première à Vienne, © Getty / Blank Archives