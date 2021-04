S comme Sonate

On trouve sous le terme générique de Sonate, toute la musique de chambre composée par Jean-Sébastien Bach : à savoir son association du clavecin avec le violon, la flûte traversière ou encore la viole de gambe ...

Si l’on compare les Six Sonates pour violon et clavecin composées par Jean-Sébastien Bach à celles de ses contemporains, on est d’abord surpris par l’importance accordée à la main droite du clavier ...

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 3 en mi majeur BWV 1016

Mouvement 3 : Adagio ma non tanto

Béatrice Martin, clavecin

Patrick Cohen-Akenine, violon

Disque : Fontmorigny LF 0703 (2007)