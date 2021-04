Au bas des manuscrits autographes de Jean-Sébastien Bach, on pourrait s’attendre à trouver en guise de signature, ses initiales J.-S. B. ; comme dans son monogramme devenu célèbre, où la calligraphie cache ces trois lettres rehaussées d’une couronne. Et bien non, ce n’est pas le cas ...

S comme Soli Deo Gloria