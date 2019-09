Propos sur Bach : 2. Les parents de Jean-Sébastien

... Ils ont beaucoup de complicité et d’affection l’un pour l’autre et vivent ainsi en totale entente jusqu’à l’âge de 26 ans, âge auquel Christoph s’installe à Arnstadt comme musicien municipal, tandis qu’Ambrosius endosse les mêmes fonctions à Eisenach.

En tant que Hausmann, c’est-à-dire musicien de l’hôtel-de-ville, Ambrosius est chargé de préparer et de veiller à la bonne exécution des fanfares en style de choral jouées quotidiennement par quatre souffleurs depuis le haut du beffroi de la mairie. On entend sonner les cuivres deux fois par jour : le matin à 10 heures et en fin d’après-midi à 17 heures. Violoniste de talent, Ambrosius est également souvent sollicité comme musicien d’orchestre pour les fêtes liturgiques ou municipales d’Eisenach.

Avant de quitter Erfurt, Ambrosius avait épousé Maria Elisabetha, également native de cette ville. Plus âgée que lui d’une année, elle est la fille de Valentin Lämmerhirt, l’un des Conseillers municipaux d’Erfurt. Le couple aura huit enfants : six garçons et deux filles. Mariés peu après l’âge de vingt ans, ils ont déjà atteint la quarantaine à la naissance de Jean-Sébastien, leur petit dernier.

C’est décidé, leur dernier fils portera comme tous les garçons Bach le premier prénom de Johann et en deuxième prénom, celui de l’un de ses deux parrains : Sebastian Nagel, un ami de la famille qui exerce le même métier qu’Ambrosius à Gotha. Et comme il est de coutume chez les Bach, le premier apprentissage musical sera dispensé à la maison : c’est Ambrosius lui-même qui se chargera de l’éducation musicale du petit Jean-Sébastien, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait pour ses trois autres frères.

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 51 « Jauchzet Gott in allen Landen »

Choral « Sei Lob und Preis mit Ehren » et Alleluia

Natalie Dessay, soprano

Neil Brough, trompette

Le Concert d’Astrée, direction Emmanuelle Haïm

Disque : Erato (2008)