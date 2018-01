Propos sur Bach d'Olivier Alain (1968)

« Bach n’est pas, à strictement parler, le créateur des formes et des styles qu’il utilise. Mais connaissant toutes les formes de son époque, et celles de l’époque antérieure, il s’en sert à tour de rôle, et finalement, en les combinant, il réalise des formes de “synthèse” d’une grande logique et d’une grande originalité qui n’a pas toujours été remarquée.

Ce qu’il importe surtout de voir, c’est qu’un thème de Bach – fugué ou non – aura presque toujours un caractère rythmique accusé : marche, gigue, sicilienne, mouvement perpétuel, cortège, course, danse, ou toute autre “catégorie motrice”, plus ou moins idéalisée. Ce phénomène est primordial, car l’impact de la musique de Bach sur notre conscience résulte de ce triple pouvoir d’affirmation thématique, contrapuntique et rythmique.

Aucun compositeur sans doute n’est parvenu à une aussi parfaite domination simultanée de tous les aspects du langage musical de son temps. Si nous y joignons la plénitude harmonique, et la splendeur du coloris instrumental, nous achevons de mesurer la grandeur du plus haut génie qui ait illustré la musique d’orgue. »

Référence :

Olivier Alain, L’œuvre d’orgue de Jean-Sébastien Bach, Paris, Editions Costallat, 1968.

♫ Jean-Sébastien BACH

Duetto en fa majeur pour orgue BWV 803

Marie-Claire Alain, orgue

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Erato R30E-512/14 (1986)