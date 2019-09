Propos sur Bach 3. L’apprentissage musical

... le cousin d’Ambrosius, Johann Christoph, lui aussi installé à Eisenach et organiste de la Georgenkirche. Ce dernier jouissait d’une belle renommée dans la ville et dans les environs, non seulement en tant qu’organiste, mais également comme compositeur d’église. Jean-Sébastien notera plus tard qu’il était un « compositeur d’une grande profondeur ». On sait que l’enseignement de Johann Christoph était recherché ; n’avait-il pas réuni vers 1675, un recueil à but didactique de 44 compositions d’exécution facile ? Tout le monde s’accorde pour dire que c’est auprès du cousin de son père que Jean-Sébastien fit ses premières pas à l’orgue.

Alors que les enfants fréquentent plutôt les écoles allemandes d’Eisenach, Jean-Sébastien intègre à l’âge de 8 ans la seule et unique école de latin de la ville, celle-là même qui avait formé en son temps le jeune Martin Luther. Dans cet établissement, l’enseignement de la doctrine luthérienne est prépondérante, ainsi que l’apprentissage du latin : il permet aux jeunes élèves d’avoir accès aux sciences et aux lettres, d’aborder des lectures morales, poétiques et philosophiques, signées Virgile, Cicéron ou Plutarque. L’arithmétique et l’histoire restent des disciplines secondaires, la journée étant ponctuée par l’étude du catéchisme et des pratiques de dévotion.

Outre son père et son oncle, un troisième musicien a beaucoup compté dans l’apprentissage musical de Jean-Sébastien enfant : il s’agit d’Andreas Christian Dedekin, le Cantor de la Georgenkirche. En tant que Cantor, il s’occupe de l’enseignement et de la pratique musicale en dirigeant le chœur de l’école latine. En intégrant cette école, Jean-Sébastien a donc accès à cette activité chorale à laquelle il participe certainement quotidiennement.

On se plaît alors à imaginer un dimanche de la dernière décennie du XVIIe siècle à la Georgenkirche d’Eisenach, où Johann Christoph se tient à l’orgue, à proximité de son cousin qui tient la partie de violon dans l’orchestre, tandis que le petit Jean-Sébastien chante dans le chœur de l’école.

Johann Christoph Bach

Motet “Der Gerechte”

Cantus Cölln

Dir Konrad Junghanel

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 05472773052 (1994)