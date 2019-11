Propos sur Bach : 10. La vie à Arnstadt (1703-1707)

... Chez lui, vivait également deux cousines éloignées de Jean-Sébastien, comme lui, orphelines : Barbara Catharina et la cadette Maria Barbara, qui n’avait que cinq mois de plus que lui et qui deviendra quelques années plus tard son épouse.

Plusieurs autres membres du clan Bach sont également installés depuis plusieurs générations à Arnstadt où Jean-Sébastien mène une vie de famille très développée. Toutes les ramifications que compte cette illustre lignée se réunissent au moins une fois par an pour une grande fête qui a lieu à Erfurt, à Eisenach ou à Arnstadt. En 1704, la réunion annuelle se tient justement à Arnstadt. Cette année-là, son grand frère Johann Jacob qui vit à Eisenach, vient prendre congé de tous : il est engagé comme hautboïste dans la garde d’honneur du Roi de Suède. Jacob suivra Charles XII jusqu’en Turquie, avant de s’installer à Stockholm comme musicien de la cour et de la chapelle royale jusqu’à sa mort survenue à l’âge de 40 ans.

En l’honneur de son frère bien-aimé et à l’occasion de son grand départ de 1704, Jean-Sébastien compose un Capriccio en si bémol majeur. Cette partition présente six mouvements contrastés, chacun accompagné d’une indication de caractère différent et d’une phrase circonstancielle. Voici le déroulement de cette œuvre-hommage :

1. Arioso (adagio) : illustrant l’insistance affectueuse de ses amis pour le dissuader d’entreprendre ce voyage

2. Andante : dressant le tableau des différentes mésaventures qui peuvent lui arriver en pays étrangers

3. Adagissimo : lamentation de tous ses amis

4. Andante con moto : de partout viennent ses amis, voyant qu’ils ne peuvent le retenir, ils lui font leurs adieux

5. Aria di postiglione (Allegro poco) : air du postillon

6. Fuga : Fugue à l’imitation du cor du postillon

Jean-Sébastien Bach

Capriccio sopra la ontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992

N° 1 et N° 6

Christophe Rousset, clavecin

Disque : Aparté AP010 (2012)