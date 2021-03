On trouve deux types de Partita dans l'oeuvre de J.S Bach. Tout d’abord, la Partita de Choral, abondamment cultivée par ses prédécesseurs, en particulier Pachelbel et Boehm. Puis, les suites de danses qui alternent des pièces vives et lentes, aux caractères et aux rythmes contrastants.

P comme Partita