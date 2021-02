Si J.S Bach joue du violon, de l’alto et maîtrise tous les claviers (clavicorde et clavecin), pour ses contemporains, il est avant tout un organiste virtuose. Sa vélocité, la dextérité de ses doigts et de ses pieds, l’infaillibilité de son jeu, forcent l’admiration de l’Allemagne entière.

O comme Orgue