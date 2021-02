La Bible et le Nouveau testament accordent une place importante aux chiffres et aux nombres. Leur symbolique tient un rôle non négligeable dans la vie religieuse des Chrétiens. Le 1 renvoie ainsi à Dieu, l’unique ; le 3 à la Trinité (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) ; le 12 aux Apôtres…

N comme Numérologie