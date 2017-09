Propos sur Bach de Claude Debussy (1901)

« On trouve dans les cahiers du grand Bach cette “arabesque musicale” ou plutôt, ce principe de “l’ornement” qui est à la base de tous les modes d’art. (Le mot “ornement” n’a rien à voir ici avec la signification qu’on lui donne dans les grammaires musicales.)

Les primitifs, Palestrina, Vittoria, Orlando di Lasso, etc., se servirent de cette divine “arabesque”. Ils en trouvèrent le principe dans le chant grégorien et en étayèrent les frêles entrelacs par de résistants contrepoints. Bach en reprenant l’arabesque la rendit plus souple, plus fluide, et, malgré la sévère discipline qu’imposait ce grand maître à la Beauté, elle put se mouvoir avec cette libre fantaisie toujours renouvelée qui étonne encore à notre époque.

Dans la musique de Bach, ce n’est pas le caractère de la mélodie qui émeut, c’est sa courbe ; plus souvent même, c’est le mouvement parallèle de plusieurs lignes dont la rencontre, soit fortuite, soit unanime, sollicite l’émotion. A cette conception ornementale, la musique acquiert la sûreté d’un mécanisme à impressionner le public et fait surgir les images.

Qu’on n’aille pas croire à quelque chose de hors nature ou d’artificiel. C’est au contraire infiniment plus “vrai” que les pauvres petits cris humains qu’essaye de vagir le Drame lyrique. Mais je dois ajouter que cette conception ornementale a aujourd’hui complètement disparu ; rendez-vous compte, on a réussi à domestiquer la musique… »

Référence :

Claude Debussy, « Compte-rendu du Concert Colonne du vendredi saint », dans La Revue blanche du 1er mai 1901, repris dans Claude Debussy, Monsieur croche et autres écrits, Paris, Gallimard, 1987, p. 34-35.