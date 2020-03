Viva L'Orchestra ! Des amateurs à Radio France

Des musiciens amateurs, de tous les âges et de tous les niveaux jouent avec le Choeur et l’Orchestre National de France.

Dimanche 1er mars, l'auditorium de la Maison de la Radio accueillait la première répétition du projet “Viva l’orchestra” : des musiciens amateurs, de tous les âges et de tous les niveaux, vont pouvoir jouer avec l’Orchestre national de France, ainsi que le Choeur de Radio France, lors de deux concerts. Ils étaient 400 candidats et voici les 120 retenus, réunis pour la première fois, sur la scène et sous la direction de Marc-Olivier de Nattes. Marie Gicquel y était.

Extrait du concert "Viva l'Orchestra 2019" sous la direction de Jesko Sirvend.

Aram Katchaturian, Mascarade

