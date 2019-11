Le Centre de formation des musiciens intervenants de Tours, un reportage de Clément Buzalka

Le Centre de Formation de Musiciens Intervenants (CFMI) est un département de l’université de Tours. Il accueille des musiciens venus de toute la France pour développer leurs compétences artistiques et mettre en oeuvre des actions éducatives et culturelles.

En deux ou trois ans de formation, ces artistes-pédagogues obtiennent le Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) et peuvent, en parallèle, valider un master 1 de Sciences de l’Éducation.

Créatif et polyvalent, le musicien intervenant effectue des interventions musicales dans les écoles maternelles et élémentaires, mais aussi dans les écoles de musique et conservatoires, les crèches, les associations et divers services culturels.