De l'oreille à la voix, un reportage de Marie Gicquel

A peu près 5% des français chanteraient faux... Est-ce un travers impossible à éradiquer ? Il existe plusieurs techniques pour améliorer sa justesse : exercice de souffle, reprise du solfège... Et l'exercice le plus délicieux : écouter beaucoup de musique pour éduquer notre oreille et cela dès notre plus jeune âge... dans le ventre de notre mère.