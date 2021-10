Yefim Bronfman, classicisme ou démesure ?

Formé par Serkin, Fleischer et Firkusny, Yefim Bronfman est, à 63 ans, une star dans le monde entier. En France, il est trop rare. Un rien austère chez les "classiques", il déclenche des tsunamis pianistiques chez Rachmaninov ou Prokofiev.

Yefim Bronfman compte parmi les virtuoses actuels les plus talentueux. Son impressionnante technique et son don lyrique exceptionnel lui ont permis d'être acclamé par la critique et de toucher une audience enthousiaste dans le monde entier, notamment grâce à ses récitals, ses collaborations avec des orchestres prestigieux, et son large catalogue d'enregistrements.

En Amérique du Nord, il a travaillé avec le Metropolitan Opera Orchestra au cours de l'une de ses fréquentes visites à Carnegie Hall, dirigé par Fabio Luisi. Il travail aussi régulièrement avec de célèbres chefs-d'orchestre tels que Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt, Christoph von Dohnányi, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, Valery Gergiev, Mariss Jansons, Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Yuri Temirkanov, Franz Welser-Möst et David Zinman.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus émission Le concert de 20h Johannes Brahms par Yefim Bronfman et l'Orchestre National de France dirigés par Emmanuel Krivine

Largement salué pour ses enregistrements en tant que soliste, chambriste et récitaliste, il a reçu le Grammy Award en 2009 pour son enregistrement chez Deutsche Grammophon du concerto pour piano d'Esa-Pekka Salonen.

Générique