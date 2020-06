"Wilhelm Kempff : une vie au service de Beethoven"

Dès l’âge de 8 ans, Wilhelm Kempff inscrit Beethoven à son répertoire, et enregistre 3 intégrales des 32 Sonates - apportant quelque chose de nouveau à l’interprétation du compositeur : une science des timbres et des couleurs, une vocalité, un charme et une souplesse qui ne s’altérèrent jamais. .

Kempff, Wilhelm - Pianist, composer, Germany*25.11.1895-23.05.1991+playing the piano - Photographer: Charlotte Willott- 1953Vintage property of ullstein bild, © Getty / Photographer: Charlotte Willott- 1953Vintage property of ullstein bild