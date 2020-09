Vlado Perlemuter (2/2)

Par ses maîtres, on remonte à Chopin. Par son enseignement, on trouve trois générations de grands pianistes. Un musicien discret, austère, hors-modes, dont la sonorité est à elle-seule un trésor du patrimoine des pianistes. Second volet de ce vibrant hommage. Au programme : Ravel / Fauré / Debussy

Vlado Perlemuter, © Bibliothèque Musicale de Radio France DO 79452