Bon anniversaire, Radu Lupu !

A 48h de son soixante-quinzième anniversaire, Portraits de famille célèbre un des plus extraordinaires interprètes de ces cinquante dernières années avec des documents inédits de récitals donnés aux Etats-Unis et au Japon.

Brahms

Intermezzo N°3 Op. 119

Philippe Cassard, piano

Accord 4761894

Programme

CHOPIN

Nocturne op.27 n°2 en Ré bémol Maj

Tokyo 1987

CHOPIN

Sonate op.58 en si mineur

Tokyo 1987

BARTOK

Suite op.14

Carnegie Hall, 20 janvier 1994

TCHAIKOVSKY

2 extraits des Saisons : Avril et Novembre

Bologne, 16 janvier 2017

LISZT

Sonate en si mineur

Francfort, 1990

ENESCO

1ère Sonate op.24

Carnegie Hall, 23 janvier 2002

