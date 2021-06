Compositeur populaire entre tous, Sergei Rachmaninov est lui-même un des pianistes les plus mythiques de tous les temps. On évoque ses interprétations de Chopin et Schumann, mais les a-t-on réécoutées récemment ? Portraits de famille ressort les vieilles cires légendaires des années 1920...

Rachmaninov au piano, © Getty / Hulton Deutsch / Contributeur